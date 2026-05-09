La música urbana de Ourense rompe barreras en Agarritmo

La escena de música urbana ourensana busca hacerse fuerte con el nacimiento de Agarritmo, un nuevo evento que celebrará hoy su primera edición en la sala Luxus. La cita, que arrancará a las 23,30 horas y se prolongará hasta las 6,30 de la madrugada, reunirá a artistas consolidados, nuevas promesas y nombres emergentes de la ciudad en una apuesta que aspira a consolidarse dentro del calendario musical ourensano.

Detrás de la iniciativa está Eventos Galiza, un colectivo que lleva desde 2018 organizando eventos relacionados con los sonidos urbanos en Ourense. Ahora, la promotora un paso adelante. “Sin duda esto es lo más grande que hemos hecho nunca”, explica Óscar González, uno de los impulsores del proyecto. El cartel estará encabezado por Denom, referente nacional del rap que actuará por primera vez en Ourense, además del vigués Dirty Suc. También estará Kid Mount, músico de Xinzo de Limia al que la organización sitúa como “una gran promesa de la provincia que está haciendo mucho ruido”.

La programación también servirá como escaparate para numerosos artistas locales. Nombres como Kroser OO, Saavedrv, Dramma, Misoskatos o Braver compartirán espacio con distintos DJ y propuestas electrónicas en una noche que busca reivindicar el potencial creativo de la ciudad. “Ourense tiene una gran voz, con artistas muy diversos. Lo que falta aquí no es talento, es una estructura”, señala González.

González admite las dificultades para sacar adelante proyectos de este tipo en la ciudad. “La administración no nos ayuda nada, pero no solo es culpa suya, hace falta unidad”, afirma. Pese a ello, la intención es convertir Agarritmo en una cita estable dentro de la escena gallega.