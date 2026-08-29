No todos eran “niños vagos”: la realidad de las aulas ourensanas

Los centros educativos sumarán este curso un refuerzo ineludible. La plantilla de docentes incorpora a más profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) para dar respuesta a la realidad de las aulas ourensanas de Infantil y Primaria, donde el alumnado con necesidades especiales y específicas de apoyo no deja de crecer.

No se trata de un aumento de casos repentino, sino del fin de una invisibilidad histórica gracias a una detección temprana más eficaz. Lara Reboredo, psicopedagoga en el centro Eduka, apunta a un cambio de mentalidad y una mayor atención. “Antes era más fácil decir ‘este niño es un vago o este niño es tonto’ en lugar de asumir que ese niño presentaba una dificultad de aprendizaje”, explica. La observación más minuciosa en las aulas y la proactividad de las familias derivan en evaluaciones psicopedagógicas más precisas.

Con todo, Reboredo advierte otros factores recientes que influyen en las dificultades de aprendizaje. Aunque trastornos neurológicos como el TDAH o la dislexia siempre han estado ahí, el entorno hiperestimulado influye directamente en el desarrollo infantil. “El uso de pantallas no es el núcleo del trastorno, pero obviamente afecta”, explica.

Camino por delante

Aunque el aumento de especialistas de la Xunta supone un alivio indispensable, las profesionales alertan de la importancia de preparar al docente ordinario. Por normativa, los PT y AL deben priorizar al grupo con dictamen grave, es decir, al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE). Mientras, los menores con otras necesidades quedan un poco en el limbo. Es el caso de las altas capacidades, a menudo los eternos olvidados del sistema. “Existe la falsa creencia de que como van sobrados no necesitan adaptación, pero a lo mejor saben dividir y no saben cómo hablarle a un compañero o gestionar su frustración”, alerta Paula Campos, psicopedagoga y compañera de Reboredo.

Paula Campos y Lara Reboredo, psicopedagogas en Eduka.

En este sentido, el siguiente reto es capacitar al profesorado general para que no dependan exclusivamente de los especialistas. “No solamente tiene que haber un PT o un AL especializado, el propio docente del aula tiene que saber hacerlo”, subraya Campos. El objetivo es que los tutores dispongan de herramientas para adaptar sus clases con naturalidad, sin sentirse desbordados por las diferentes necesidades de sus alumnos.

Mientras el sistema educativo asimila este cambio de paradigma, los centros privados trabajan como un pilar complementario con un enfoque muy alejado de la academia de repaso tradicional. Su meta no es presionar al alumno para lograr un aprobado a base de memorizar, sino dotarle de estrategias que protejan su autoestima y reduzcan la ansiedad escolar.

Para lograrlo, el ingrediente principal de las sesiones es la motivación. “Trabajamos mucho desde el juego, porque consideramos que donde más se aprende es a través del juego porque se divierten; entonces no tienen esa sensación tan obvia de estar trabajando”, detalla Reboredo. Mediante juegos de mesa, dinámicas interactivas y material manipulativo, los menores mejoran su memoria, su atención y su tolerancia a la frustración en un entorno seguro.

Al final, la curva ascendente en las estadísticas refleja también que la sociedad está mucho más dispuesta a acompañar a cada niño a su propio ritmo. Un escenario donde las etiquetas diagnósticas ya no son una condena al fracaso, sino el primer paso para brindar el apoyo necesario y recordar que, por encima del expediente académico, son niños que necesitan aprender jugando.