Galería | Novedades, diseño y tecnología en el Salón del Automóvil de Vehículo Nuevo de Ourense

Algunos de los modelos expuestos durante el 17º Salón del Automóvil de Vehículo Nuevo de Ourense.

El Salón del Automóvil de Ourense reúne en Expourense las últimas novedades del mercado con modelos de 31 marcas. La cita permite descubrir nuevos diseños, tecnología y distintas opciones de motorización en una galería que recoge el ambiente y los vehículos protagonistas de esta 17ª edición.

El recinto ferial de Expourense se convierte este fin de semana en punto de encuentro para los amantes del motor con la celebración del 17º Salón del Automóvil de Vehículo Nuevo. La cita reúne las novedades de 31 marcas y ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir de cerca los últimos modelos y las nuevas tendencias de movilidad.

Entre las propuestas destacan las diferentes motorizaciones y los diseños que marcan el futuro del sector, con opciones para distintos gustos y necesidades. La exposición reúne a concesionarios de la provincia en una edición especial que coincide con el 30 aniversario de ACAUTO.

El salón abre sus puertas hasta el domingo 18 de octubre y continuará el próximo fin de semana, del 23 al 25, con una muestra dedicada a los vehículos de ocasión.