Novena edición del mercadillo navideño de Aspanas en el Ponte Vella
Discapacidad Intelectual
Detalles del evento
El centro comercial Ponte Vella acogerá un año más el mercadillo navideño solidario de la Asociación de Padres y Madres a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Ourense (Aspanas).
El mercado permanecerá abierto hasta el viernes 27 de noviembre. Se encuentra en el segundo piso de Ponte Vella frente a las escaleras mecánicas que dan acceso a la tercera planta. El horario será de 10,00 a 22,00 horas.
Como cada año, el mercadillo ofrece a los visitantes la posibilidad de adquirir manualidades y objetos artesanos de temática navideña.
Los productos han sido elaborados por miembros del centro ocupacional Aspanas y, como novedad, el mercado incluye "Navidad en 3D”, productos creados con una maquina de impresión del Centro de Formación Profesional Valle Inclán.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
UNIVERSO CREATIVO
Piquico publicará su primer cómic sobre el Entroido
BITÁCORA DE CAMPAÑA - DÍA 11
Tezanos convierte el CIS en Sauna Adán
La lucha contra el algoritmo