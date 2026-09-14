Nuevos negocios ocuparán algunos de los locales que quedan vacíos en Ourense

El mapa comercial de Ourense comienza a dibujar nuevas etapas para algunos de los locales que permanecieron vacíos tras el cierre de negocios e instituciones con una larga trayectoria. Uno de los ejemplos más significativos es el antiguo espacio de la Cámara de Comercio, situado entre la avenida de La Habana y Curros Enríquez, que ya se encuentra vacío y tiene previsto acoger una clínica sanitaria. El inmueble dispone de unos 700 metros cuadrados y durante los últimos años permaneció en el mercado después de que la institución cerrase sus puertas.

El sector sanitario está ganando presencia en el centro de la ciudad y también ha encontrado acomodo en otros locales que durante años tuvieron usos diferentes. Es el caso de Recoletas, que ya ocupa algunos espacios, entre ellos varios que estuvieron vinculados a supermercados. A ellos se suma el desarrollo de otros centros sanitarios privados en el entorno de La Habana.

No es el único movimiento reciente. En la milla de oro, antiguos establecimientos comerciales también comienzan a recuperar actividad con nuevos operadores. La firma de ropa Hoss Intropia prepara su llegada a la rúa do Paseo en el antiguo local de Mayoral, mientras que la perfumería Primor trabaja en las obras necesarias para poder reabrir su establecimiento.