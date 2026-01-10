Las obras de mantenimiento del viaducto de la autopista Dozón-Ourense sobre la A-52 afectan el tráfico

Las obras de mantenimiento del viaducto de la autopista Dozón-Ourense (AG-53) sobre la A-52 provocarán afecciones de tráfico a partir de este lunes, 12 de enero. Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, se tratan de trabajos de renovación y mejoras de los apoyos del tablero sobre las pilas del viaducto, los cuales requerirán el izado del tablero.

Los trabajos constarán con dos fases diferenciadas, siendo la primera la colocación de una estructura metálica auxiliar. Durante esta primera etapa, cuya duración inicial se estima entre 3 y 5 días laborables, solo será necesario cortar uno de los dos carriles de la calzada de la autovía AG-53 (sentido Ourense).

En la segunda fase de la intervención, se procederá al izado del tablero del viaducto y a la ejecución de los trabajos de renovación y mejora de los apoyos del tablero sobre los capiteles de las pilas.

Durante esta fase, cuya duración se estima entre 2 y 4 días laborables, será necesario realizar el corte total de la calzada y la habilitación del correspondiente desvío, lo cual está previsto para el próximo lunes, día 19 de enero. Así, ambas fases deberán repetirse para cada uno de los 5 apoyos del viaducto, por lo que se estima que las obras finalizarán a lo largo de la próxima primavera.