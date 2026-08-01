Oleada de robos de catalizadores de vehículos en la ciudad de Ourense

Las últimas semanas la ciudad ha sido escenario de una oleada de robos de catalizadores en vehículos, una pieza muy codiciada entre los ladrones. Así lo confirman fuentes policiales consultadas por La Región.

El atractivo de este elemento, que forma parte del sistema de escape y cuya función es reducir las emisiones contaminantes, está en su composición. Está formado por materiales preciosos que cuentan con un gran valor en el mercado negro.

Concretamente, esta pieza contiene paladio, platino y rodio. Este último es el que menos presencia tiene dentro del catalizador -apenas unos miligramos-, pero a su vez es, con diferencia, el de mayor valor económico.

Un gramo de este material supera los 200 euros. Un precio disparado por la escasez extrema, una gran demanda mundial y sus propiedades químicas insustituibles.

Esto se traduce en dinero rápido por los ladrones por un robo que lleva apenas unos minutos, ya que no es complejo. Un catalizador puede llegar a superar los mil euros, especialmente los de los coches híbridos al contener una mayor concentración de materiales preciosos.