Oporto, el modelo a seguir para recuperar el casco histórico de Ourense

El Casco Vello de Ourense tiene un modelo que seguir a la hora de recuperar vecinos y actividad comercial. La ciudad de Oporto vivió una situación de abandono semejante a la ourensana, con el hándicap de que su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1996, lo cual limita todavía más el tipo de arreglos y construcciones que se pueden hacer en el entorno.

El proceso se basó en reducir la burocracia a la mínima expresión, logrando que una licencia de rehabilitación tardara únicamente 10 días"

La ciudad portuguesa emprendió un plan por áreas y con la colaboración de su Gobierno central, que lanzó un plan de financiación con los principales bancos lusos para sufragar el arreglo de viviendas y edificios siempre que se mantuviera la estética tradicional. Además, se fomentó la colaboración público-privada.

“El proceso se basó en reducir la burocracia a la mínima expresión, logrando que una licencia de rehabilitación tardara únicamente 10 días mediante la implementación de una ventanilla única y oficinas creadas exclusivamente para la rehabilitación”, explica el analista inmobiliario Benito Iglesias, quien recuerda que fruto de esta acción, lugares como el mercado de Bolhão -que reabrió tras su restauración en 2022- alcanzaran las 20.000 visitas diarias en mayo del año pasado.

Orientado a los jóvenes

Para el analista inmobiliario, la recuperación del Casco Vello debe contar “no solamente un plan de recuperación del patrimonio arquitectónico, tiene que ir acompañado también de una rehabilitación social, económica y sobre todo comercial”.

Para ello, el primer paso es “crear una Oficina del Casco Histórico que concentre en una sola ventanilla todas las licencias, ayudas y asesoramiento técnico para propietarios”, señala el experto, así como “reducir los plazos de concesión de licencias de rehabilitación mediante procedimientos simplificados, y bonificar o eliminar durante varios años las tasas municipales para quienes rehabiliten edificios catalogados”.

Debemos promover vivienda asequible para jóvenes en edificios rehabilitados, evitando que el Casco Histórico quede vacío o dedicado exclusivamente al turismo"

Además, esa rehabilitación debería hacerse dirigida a un destinatario concreto, orientándola hacia “la promoción de vivienda asequible para jóvenes en edificios rehabilitados, evitando que el Casco Histórico quede vacío o dedicado exclusivamente al turismo”, señala Iglesias, quien añade que “esta iniciativa tendrá difícil desarrollo sin un PXOM en regla y la colaboración económica de los gobiernos autonómico y central”.

Pendientes del futuro Plan Europeo de Vivienda

A la hora de captar fondos para el arreglo del Casco Vello de Ourense, el sector inmobiliario insta a mirar al inminente Plan Europeo de Vivienda Asequible, presentado por la Comisión Europea. De hecho, este marco normativo está planteado como un salvavidas financiero y estratégico para zonas urbanas tensionadas y degradadas, como es el caso del casco histórico. La principal ventaja para Ourense del futuro plan estaría en la flexibilización de las ayudas de Estado, que facultaría a la Xunta y al Concello movilizar inversión pública de forma rápida.

Asimismo, el plan europeo exige una drástica reducción de la carga burocrática y una agilización de los permisos, lo que permitiría simplificar trámites y desbloquear licencias. Además, los criterios que marca Europa garantizan que las intervenciones respetarán las exigencias patrimoniales del Plan Especial de Protección, transformando solares abandonados en vivienda social destinada a residentes permanentes frente al piso turístico.