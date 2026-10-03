Galería | El OUFF baja el telón tras una edición más poniendo el cine como centro en Ourense

Jaime Lorente, ganador del Premio Ópera Prima del OUFF, agradece ante los asistentes el galardón en la gala de clausura.

El festival de cine celebrado en Ourense despidió su nueva edición con una gala en la que se reconoció el talento cinematográfico y que tuvo como uno de sus protagonistas a Jaime Lorente, distinguido por su debut como director.

El OUFF llegó a su cierre. Durante una semana, Ourense se convirtió en uno de los grandes puntos de encuentro del cine en España. Por la ciudad pasaron actores y actrices nacionales e internacionales para compartir su talento, experiencia y visión con los ourensanos.

Decenas de películas se proyectaron en las diferentes salas de cine de la ciudad a lo largo de una edición que puso el foco en distintas propuestas y profesionales del sector.

La gala de clausura contó con Luis Larrodera y Noelia Rey como presentadores. Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Jaime Lorente, que recibió el Premio Opera Prima por su primer largometraje, El mal hijo. La película se proyectó posteriormente, poniendo el broche final a una nueva edición del festival.