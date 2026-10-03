Galería | El OUFF baja el telón tras una edición más poniendo el cine como centro en Ourense
SE APAGAN LAS LUCES
El festival de cine celebrado en Ourense despidió su nueva edición con una gala en la que se reconoció el talento cinematográfico y que tuvo como uno de sus protagonistas a Jaime Lorente, distinguido por su debut como director.
El OUFF llegó a su cierre. Durante una semana, Ourense se convirtió en uno de los grandes puntos de encuentro del cine en España. Por la ciudad pasaron actores y actrices nacionales e internacionales para compartir su talento, experiencia y visión con los ourensanos.
Decenas de películas se proyectaron en las diferentes salas de cine de la ciudad a lo largo de una edición que puso el foco en distintas propuestas y profesionales del sector.
La gala de clausura contó con Luis Larrodera y Noelia Rey como presentadores. Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Jaime Lorente, que recibió el Premio Opera Prima por su primer largometraje, El mal hijo. La película se proyectó posteriormente, poniendo el broche final a una nueva edición del festival.
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Luis Menor; presidente de la Diputación de Ourense, acompañado por Marta Novoa; alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Charo López; actriz galardonada en el OUFF, Anxo Lorenzo; director xeral de cultura de la Xunta, Marcos Vázquez; director del área de Cultura y Deporte de la Diputación de Ourense, Manuel Pardo; delegado de la Xunta en Ourense y Óscar Doviso; director del OUFF, pasan por la alfombra roja antes del inicio de la gala de clausura.
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Xesús Fariñas
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Óscar Doviso; director del OUFF, Charo López; actriz galardonada con el Premio Especial del OUFF, y Marcos Vázquez; director del área de Cultura y Deporte de la Diputación de Ourense.
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Adriana Páramo; representante de CIMA, junto al actor Francis Lorenzo y demás invitados en la alfombra roja de la clausura del OUFF.
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El público ansioso espera el comienzo de la gala de clausura del OUFF.
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Luis Larrodera y Noelia Rey, maestros de ceremonia en la gala de clausura del OUFF.
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Noelia Rey, fue la encargada de presentar la gala de clausura de la 31 edición del OUFF, junto a los galardones.
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El actor y director Jaime Lorente muy atento en la gala de clausura del OUFF.
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La ourensana Elena Seijo fue la ganadora del Premio a la mejor interpretación por "Walking Holiday".
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Jaime Lorente, ganador del Premio Ópera Prima del OUFF, agradece ante los asistentes el galardón en la gala de clausura.
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El público disfrutó de una gran gala de clausura del OUFF.
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Las siluetas de los participantes atentos en el acto de clausura del OUFF.
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Jaime Lorente con el Premio Ópera Prima del OUFF por su película "El mal hijo" en la alfombra roja.
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Cian Desmond, ganador mejor guión Panorama Galicia por Walking holiday.
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Óscar Villarroya, ganador mejor corto sección panorama Galicia por Baja la marea.
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Jessica Reynolds, mejor interpretación internacional por The Fox, The Wolf & The Leopard.
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El dueto Escuchando Elefantes puso la nota musical en la gala del clausura del OUFF.
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Noelia Rey y Luis Larrodera, presentadores de la gala de clausura del OUFF, entre las butacas animando a los asistentes.
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