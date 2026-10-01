El OUFF galardona a los futuros cineastas gallegos

La II Residencia Audiovisual Faíscas, enmarcada en el Ourense Film Festival, anunció a los ganadores de esta edición. El programa funciona como un espacio de aprendizaje y creación enfocado en impulsar el talento emergente del audiovisual gallego.

El primer premio fue para el proyecto “The making of Machada Sanguínea 4: O leñador eterno”. Creado por Daniel Sabucedo, Andrew Fernández, Eva García, Roi López y Pablo Bahamonde, consiste en una comedia en formato de falso documental sobre el asesino de una película slasher de los años ochenta ambientada en Ourense.

El segundo galardón recayó en el cortometraje “Só ida”, dirigido por Álvaro Pombo Feijóo. La historia sigue a un joven que viaja a Ourense para trabajar junto a su tío, pero acaba encadenando diversos fracasos laborales que lo obligan a regresar a su casa.

Ambos cortometrajes son el resultado de jornadas de trabajo a contrarreloj en la ciudad, consolidando el apoyo del certamen a los nuevos creadores.