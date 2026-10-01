COPRODUCIDA POR LA REGIÓN
O OUFF ofrece en primicia o primeiro capítulo de "Clínica Miranda"
COPRODUCIDA POR LA REGIÓN
A Galicia dos anos 50 revive na pequena pantalla cunha proposta que promete intriga e drama familiar. O OUFF desprega hoxe a súa alfombra vermella para acoller a proxección especial do primeiro capítulo da serie “Clínica Miranda”, que terá lugar no Teatro Principal ás 19,30 horas. Dirixida por Simón Casal, esta ficción de trece episodios está producida para a TVG por La Región Televisión e Outro S.L., coa participación de Kraken Media, e conta con Iago Veloso na produción executiva e Fernando Tato á fronte do guión. A serie emitirase proximamente na Televisión de Galicia.
A trama viaxa no tempo ata unha clínica privada galega, un centro médico pioneiro que buscaba concentrar recursos para pacientes acomodados, pero que agora se afoga en serias dificultades económicas para manterse a flote. O fillo e o futuro xenro do fundador libran unha batalla sen cuartel polo poder. A mecha préndese cando o antigo director médico agoniza e Demetrio, o administrador, se ve obrigado a nomear un sucesor.
Nun ecosistema dominado polos homes, os personaxes femininos néganse a ser simples espectadoras. Beatriz, a filla do fundador, é unha muller forte que, en palabras do seu director “se rebela contra o papel que se lle dá á muller nesta época” e non dubidará en xogar as súas propias cartas na inminente sucesión. Ao seu lado, a enfermeira Consuelo tamén librará a súa batalla particular por atopar o seu lugar e decidir o seu destino.
Casal subliña que as ríxidas normas sociais daqueles anos “son fonte de conflitos e de tramas”, retratando unha dura etapa de posguerra lastrada pola pobreza, a falta de hixiene e o azoute de epidemias como o tifo. A este difícil escenario sanitario súmanselle traxedias íntimas, como os matrimonios de conveniencia pactados para blindar herdanzas familiares.
Erguer este universo supuxo un desafío de deseño de produción. Ante a falta de hospitais da época que se conservasen intactos, o equipo afrontou unha transformación arquitectónica de gran envergadura: “Convertimos todo o edificio administrativo da Fábrica de Armas da Coruña nun hospital dos anos 50”, confesa orgulloso Casal. O cineasta pon tamén en valor o “traballo espectacular” de María Fandiño e Fani Mosqueira para lograr un gran realismo a través do vestiario e da maquillaxe.
Quen tivo que vestir eses traxes feitos á medida foi o actor David Villares, encargado de dar vida a Mario. Tras anos asumindo papeis de reparto, nunha travesía na que chegou a formularse abandonar a interpretación, o actor galego asume este protagonista como “un salto xigante” na súa carreira. As xornadas de rodaxe, desenvolvidas na Coruña e nos seus arredores, foron maratonianas e prolongáronse durante oito semanas.
Villares revela que, para sobrevivir ao frenesí, chegou ao set cos deberes feitos: “O primeiro día de rodaxe xa tiña os trece episodios estudados”. Aínda que o enorme volume dos guións impoñía respecto, o actor recoñece que chega “un momento máxico” no que a conexión co personaxe flúe de maneira natural e facilita enormemente o traballo. A caracterización foi a súa gran aliada para viaxar no tempo. “Algo tan simple como poñerte o traxe, corrixir a postura, verte con ese peiteado e con ese bigote xa é máxico e axúdache a meterte na serie”, lembra.
A ficción desembarcará no horario de máxima audiencia da TVG e promete non deixar a ninguén indiferente. Con “conflitos realmente adultos e complexos” e unha “carga dramática enorme”, segundo avanza o seu director, a serie ten todos os ingredientes para atrapar o público desde o primeiro minuto.
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