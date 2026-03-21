¿Sabe usted que la ourensana Margarita Reverter Cid ha sido protagonista del programa de Lorenzo Milá “Objetivo planeta” del Canal 24h de TVE? ¿Que nuestra ourensana además de investigadora y Doctora de Ecología en la U. Autónoma de Madrid es una eminencia sobre la Alondra Ricotí? ¿Que es un ave esteparia muy discreta, conocida como el “fantasma del páramo” por lo difícil que es verla? Orgullosos de los nuestros!!