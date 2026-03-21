¿Sabe usted que la ourensana Margarita Reverter Cid ha sido protagonista del programa de Lorenzo Milá “Objetivo planeta” del Canal 24h de TVE?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la presencia de la ourensana Margarita Reverter Cid en el Canal 24h de TVE para hablar sobre la Alondra Ricoti
¿Sabe usted que la ourensana Margarita Reverter Cid ha sido protagonista del programa de Lorenzo Milá “Objetivo planeta” del Canal 24h de TVE? ¿Que nuestra ourensana además de investigadora y Doctora de Ecología en la U. Autónoma de Madrid es una eminencia sobre la Alondra Ricotí? ¿Que es un ave esteparia muy discreta, conocida como el “fantasma del páramo” por lo difícil que es verla? Orgullosos de los nuestros!!
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CAMBIOS EN LA MOVILIDAD
Cortes de tráfico en Ourense por la Fiesta de San Lázaro y las madamitas
Jugando al Eurotrack Simulator
El streamer Pau Fuentes alucina con el Puente del Milenio en su recorrido por Ourense: "¡Vaya puentecito!"
FIESTAS DE SAN LÁZARO
Las madamitas pasan por el fuego en Ourense