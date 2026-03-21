¿Sabe usted que la ourensana Margarita Reverter Cid ha sido protagonista del programa de Lorenzo Milá “Objetivo planeta” del Canal 24h de TVE?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la presencia de la ourensana Margarita Reverter Cid en el Canal 24h de TVE para hablar sobre la Alondra Ricoti

Margarita Reverter Cid durante su participación en “Objetivo planeta” del Canal 24h de TVE para hablar de la Alondra Ricoti.
Margarita Reverter Cid durante su participación en “Objetivo planeta” del Canal 24h de TVE para hablar de la Alondra Ricoti. | La Región

¿Sabe usted que la ourensana Margarita Reverter Cid ha sido protagonista del programa de Lorenzo Milá “Objetivo planeta” del Canal 24h de TVE? ¿Que nuestra ourensana además de investigadora y Doctora de Ecología en la U. Autónoma de Madrid es una eminencia sobre la Alondra Ricotí? ¿Que es un ave esteparia muy discreta, conocida como el “fantasma del páramo” por lo difícil que es verla? Orgullosos de los nuestros!!

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats