Ourense afronta un 2026 marcado por el aumento del coste de la vida

El año 2026 no será fácil para el bolsillo de los ourensanos. El 1 de enero llegará con subidas ya aprobadas y con otras que se irán sumando en las próximas semanas. Una auténtica carrera de obstáculos en forma de facturas, a la que se añade una larga lista de servicios y productos que mantienen la misma tendencia alcista. Es el caso, por ejemplo, de la telefonía móvil, que volverá a encarecerse en el arranque del nuevo año.

Basura y agua

Pero entre todas estas escaladas, ninguna tan contundente como la proyectada por el Concello de Ourense para los más de cien mil vecinos de la ciudad: un “tasazo” del 44% en el recibo de la basura y otro incremento muy similar, del 40%, en el del agua. Esto se traducirá en un incremento mensual por vivienda de 4,61 euros en el casode la recolección de desechos sólidos, y de 4,97 euros en la tarifa del agua.

Alimentación

Se espera que los precios del vacuno de carne se disparen durante todo el ejercicio 2026. Esta situación responde a un descenso en la producción, que ya cayó un 1,3% en 2025 y se estima que seguirá bajando a lo largo de 2026. Además, a partir de 2026 comenzará a aplicarse una contribución de 0,5 euros por animal dentro de la nueva extensión de norma aplicable al sector cárnico. Los huevos se mantienen como uno de los alimentos que tiran al alza de la inflación alimentaria que se sitúa en el 2,8%, debido a las tensiones en la cadena de suministro.

Desafío habitacional

En 2026, Ourense se convertirá en un escenario de tensión de precios, especialmente en el sector del arrendamiento, para el cual se prevé un aumento de 6,8% teniendo en cuenta el alza de la media nacional, ello agravado por una reducción de oferta del 60%. Los precios de venta escalarán un 7,8% y las operaciones de compraventa incrementarán en un 4,9%.

Conectividad y tecnología

Movistar, Orange y Vodafone justifican el incremento de sus tarifas para 2026, de entre 3 y 6 euros por la necesidad de amortizar las inversiones en redes 5G y fibra óptica, así como por el aumento de los costes operativos. La adquisición de tecnología será más costosa en 2026.

Correos

Incluso los servicios más tradicionales no escapan a esta espiral de subidas. Aunque cada vez se escriben menos cartas, Correos ya anticipa un incremento del 7,9 % en el precio de la carta ordinaria, la más utilizada por los ciudadanos, que pasará de costar 0,89 a 0,96 euros por envío.

Lo mismo ocurre con el tabaco, que volverá a ajustarse al alza. El Boletín Oficial del Estado confirma un incremento generalizado en el precio de distintas labores, afectando a cigarrillos, cigarros, cigarritos y picaduras de pipa.