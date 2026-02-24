Ourense asegura el primer máster de enología y viticultura en toda Galicia

El Campus de Ourense continúa sumando opciones a su oferta de titulaciones. A partir del curso 2027-28, la Facultad de Ciencias será la primera de toda Galicia en impartir un Máster Universitario en Viticultura y Enología. El Consello de Goberno de la Universidad de Vigo aprobó este lunes la declaración de interés de esta titulación, aunque este trámite ya había obtenido el visto bueno en 2024.

En ese momento, la intención era que se pudiese cursar en el año académico 2026-27, pero desde la facultad se decidió retrasarlo un año, por lo que se ha tenido que iniciar de nuevo el proceso. Así, el siguiente paso será la exposición pública de la memoria inicial, entre el 4 y el 20 de marzo. Una vez recogidas y estudiadas las alegaciones, la memoria definitiva deberá presentarse antes del 28 de abril para que sea aprobada, si procede, por la COAP, Consejo de Gobierno y Consejo Social durante el mes de mayo.

Como título propio y con 60 créditos ECTS de duración, el máster en Viticultura y Enología ofrecerá a los estudiantes una formación integral, tanto teórica como práctica, en las áreas de viticultura, enología, economía, legislación, turismo y comercialización vitivinícolas. “Esta titulación forma parte del Campus Auga y responde a un anhelo que tenía la Universidad desde hace 15 o 20 años y que, por distintas razones, no había habido aún la posibilidad de llevarla adelante”, apuntó el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, que celebró que ahora “por fin” se va a poder llevar adelante “y así también llevar a la docencia los excelentes resultados que estamos cosechando en investigación en este ámbito”, añadió Reigosa.

El mejor Campus

El Campus Auga está logrando los objetivos marcados cuando se le concedió la distinción. Durante el Consello de Goberno, Reigosa señaló que los datos son “espectaculares”. “Podemos presumir bastante de cómo se están desarrollando las cosas”, celebró el rector, en referencia a todas las investigaciones y otras acciones que se están llevando a cabo bajo la especialización. En este sentido, considera que se está avanzando a mucha velocidad. “No quiero presumir, pero seguramente en este momento es el campus de especialización que muestra los mejores resultados de toda Galicia y yo casi diría de toda España”, aseguró Reigosa.

Sobre los avances para la creación de una única Facultad de Enfermería (en la que estarán integradas las tres escuelas), el rector confirmó la celebración de una reunión con los consejeros de Educación y Sanidad y señaló que espera que los convenios queden firmados antes de que el actual equipo de gobierno termine su mandato (las elecciones al rectorado tendrán lugar el próximo seis de mayo).

Además de seguir adelante con la negociación del convenio colectivo del personal investigador y de apoyo a la investigación, el rector confirmó que se está trabajando en una normativa sobre el uso de la IA, que será sometida a exposición pública, “porque ya estamos teniendo algunos contratiempos, porque va más rápido el uso de estas herramientas disruptivas que la normativa y es necesario tener unas reglas para saber cómo usar estas herramientas en la investigación, en la docencia y en la administración”, explicó Reigosa.