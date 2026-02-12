Ourense busca nuevas ideas para el cuidado de mayores

Ourense reúne las características ideales para ser banco de pruebas en el papel que la Inteligencia Artificial juegue en el cuidado de los mayores. Así lo expresó el presidente de la Diputación, Luis Menor, durante la jornada “O marco da atención ás persoas maiores”, organizada por la Fundación Democracia y Gobierno Local, donde se habló del futuro en el cuidado de mayores, y se compartieron algunos casos de éxito en la implantación de esta herramienta, pero, según recordaba Menor, “la tecnología nunca debe sustituir, sino debe complementar la atención humana”.

“el vivir en un pequeño municipio no puede significar tener ni menores derechos ni peores servicios”, indicó Menor

“Queremos impulsar experiencias disruptivas, que permitan a las personas mayores permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible”, reiteraba el presidente provincial, recordando que “las cosas se están haciendo bien en muchos ámbitos: el sanitario, también en el social. Nadie llega a longevo o ultralongevo por casualidad, o por tener unas condiciones obviamente innatas”, y defendiendo que el núcleo de su política social ha sido hasta ahora que “vivir en un pequeño municipio no puede significar tener ni menores derechos ni peores servicios”.

Más acompañados

Por su parte, el gerente de la fundación, Jose Luis Moreno, señalaba que “la inteligencia artificial es una realidad, no podemos darle la espalda. Está presente en nuestro día a día y, por lo tanto, lo es también a la hora de mejorar los servicios”. A la hora de aplicar esta tecnología en el ámbito de los cuidados, Moreno aportaba como posibles ejemplos “mejorar su calidad de vida, su seguridad y su autonomía; o temas tan importantes como son la soledad no deseada o el agotamiento de los cuidadores”.

Las sesiones repasaron las disposiciones legales y administrativas que implican la intervención de la IA en un proceso.