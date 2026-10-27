De Ourense a la Fórmula 1: Alejandro Sanz, el ingeniero de Mercedes que puede celebrar el Mundial de Antonelli

De las aulas del Campus de Ourense a la élite del automovilismo mundial. Alejandro Sanz Fonta ha convertido su formación en Ingeniería Aeroespacial en una carrera profesional en la Fórmula 1, donde trabaja para Mercedes desde 2023. Su trayectoria acaba de recibir el reconocimiento de la Universidade de Vigo, que le ha concedido el premio Alumni UVigo Distinguido en la quinta edición de estos galardones, celebrada el pasado 22 de octubre.

El reconocimiento llega, además, en plena lucha por el título mundial. Sanz forma parte del equipo que desarrolla los monoplazas con los que Mercedes compite esta temporada, en un campeonato en el que Kimi Antonelli aspira a conquistar su primer Mundial de pilotos. Si el italiano consigue cerrar el campeonato, el ingeniero formado en Ourense podrá vivir la celebración desde dentro de la estructura que trabaja para hacerlo posible.

Sanz trabaja como ingeniero aerodinámico, especializado en el diseño del alerón delantero de los coches de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Su labor comprende desde los primeros diseños conceptuales hasta el desarrollo de las piezas que posteriormente se prueban en el túnel de viento. Un trabajo en el que cada detalle puede influir en el comportamiento del monoplaza y en su rendimiento en pista, según explicó en una entrevista publicada por este medio en octubre de 2025.

De la ingeniería aeroespacial al garaje de Mercedes

Alejandro Sanz se graduó en Ingeniería Aeroespacial por la Universidade de Vigo en 2021. Durante su etapa universitaria comenzó a acercarse al mundo de la competición a través de UVigo Motorsport, el equipo de estudiantes que diseña y construye monoplazas para Formula Student. También fundó UVigo Aerotech, una iniciativa vinculada al desarrollo tecnológico en el ámbito aeroespacial.

Tras finalizar sus estudios, amplió su formación con un máster en la Universidad Carlos III de Madrid y mantuvo su vinculación con la competición universitaria. El camino hasta la Fórmula 1, sin embargo, no fue inmediato. Según relató a La Región, presentó su candidatura a distintos equipos antes de conseguir una oportunidad en Mercedes, después de superar un exigente proceso de selección.

Desde entonces, desarrolla su trabajo en las instalaciones de la escudería en Brackley, en el Reino Unido, donde participa en el diseño y la evolución de uno de los componentes aerodinámicos del coche. Su trayectoria representa el salto de la formación técnica universitaria a una de las disciplinas más exigentes de la ingeniería aplicada al deporte.

La Universidade de Vigo ha reconocido ese recorrido con el premio Alumni UVigo Distinguido, entregado por el presidente del Consello Social, Ernesto Pedrosa, durante la ceremonia celebrada en el edificio Redeiras. Los galardones distinguen a antiguos estudiantes que han destacado en sus respectivas trayectorias profesionales.

Con la mirada puesta en el título mundial

El premio coincide con un momento decisivo para Mercedes en el campeonato de 2026. Kimi Antonelli afronta las últimas citas de la temporada con opciones de proclamarse campeón del mundo, un objetivo que daría una dimensión especial al trabajo que desarrolla el conjunto de ingenieros de la escudería.

La siguiente parada del calendario es el Gran Premio de Ciudad de México, previsto para el 1 de noviembre. Allí continuará una lucha por el título en la que cada punto y cada decisión técnica pueden resultar determinantes.

Para Sanz, la posibilidad de celebrar un campeonato con Mercedes supondría vivir desde dentro uno de los momentos más importantes de la temporada. Su contribución al desarrollo aerodinámico es una pieza del trabajo colectivo que hay detrás de cada monoplaza, desde el diseño en la fábrica hasta su comportamiento en el circuito.

La historia de este antiguo alumno del Campus de Ourense conecta así la universidad gallega con la élite tecnológica de la Fórmula 1. Una trayectoria que comenzó entre proyectos universitarios y diseños de competición y que hoy continúa en Mercedes, donde la ingeniería y la precisión técnica pueden marcar la diferencia entre competir y ganar.