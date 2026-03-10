¿Sabe usted que Ourense es referente de mus en toda España?

¿Sabe usted que un equipo ourensano está en la élite del mus nacional? ¿Que acaban de lograr ser segundos en el campeonato de España por equipos celebrado en Ponferrada? ¿Que se trata del Gráfico Milanés? ¿Que son unos autéticos “ases” en esta disciplina? ¿Que ya no es sorpresa verlos en instancias finales de grandes torneos? ¿Que se van con la boca agridulce, ya que siempre sabe mejor un oro?