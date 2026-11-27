La provincia de Ourense contabiliza 8.282 votos por correo admitidos para las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre. La cifra sitúa a Ourense como la provincia gallega con menor número de sufragios enviados por esta vía, por debajo de Lugo, que registra 8.778.

Según los datos facilitados por Correos, la provincia ourensana concentra el 12,54% de los 66.051 votos por correo registrados en Galicia. A Coruña encabeza el listado autonómico, con 27.105 sufragios, seguida de Pontevedra, con 21.886. Por su parte, Lugo contabiliza 496 votos más que Ourense.

Galicia supera los 66.000 votos por correo

En el conjunto de Galicia, Correos ha admitido 66.051 votos por correo para los comicios del 29-N. Esta cifra sitúa a la comunidad gallega en la séptima posición del ranking autonómico, muy cerca de Castilla y León, que ocupa el sexto puesto con 66.973 sufragios, 922 más que Galicia.

Andalucía encabeza la clasificación, con 187.510 votos por correo, seguida de Madrid, con 134.105, y Cataluña, con 115.239. Por detrás de estas comunidades se encuentran la Comunidad Valenciana (80.527), el País Vasco (69.495) y Castilla y León.

Más de un millón de votos por correo en España

En el ámbito nacional, Correos ha admitido un total de 1.012.033 votos por correo para las elecciones generales del próximo domingo. Los sufragios representan el 92,03% de las 1.099.691 solicitudes admitidas, una proporción que la empresa pública considera similar a la registrada en anteriores procesos electorales.

El volumen de votos supone un incremento del 8,86% respecto a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, cuando se contabilizaron 929.674. En cambio, representa un descenso del 59,05% frente a los comicios del 23 de julio de 2023, que registraron 2.471.932 votos por correo y estuvieron marcados por su celebración en pleno verano.

De cara a la jornada electoral, Correos desplegará un dispositivo especial en el que participarán más de 15.000 profesionales y se movilizarán más de 7.400 vehículos. El operativo permitirá entregar los votos custodiados en las 61.033 mesas electorales repartidas por los 22.493 locales de los 8.132 municipios españoles. También se distribuirán durante la jornada aquellos sufragios que puedan recibirse posteriormente.