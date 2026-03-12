Ourense se une en la condena del terrorismo

Ourense se sumó a los actos conmemorativos del Día Europeo contra el Terrorismo, que en España tiene un significado especial al recordar a las vícticas del atentado perpetrado el 11M en Madrid.

Los vecinos de As Curuxeiras se reunieron en torno al monumento a las víctimas en un acto especial, por ser de los pocos que se han mantenido los 21 años que han pasado desde el atentado

A lo largo de la jornada, fueron muchos los gestos en recuerdo de las vítctimas, destacando el minuto de silencio en la Diputación de Ourense, donde el presidente provincial, Luis Menor, quien encabezó el acto, descaba lo especial de la efeméride “por manter a lembranza os atentados terroristas acaecidos en Madrid”. Una imagen que se repitió a las puertas de los 92 concellos de la provincia.

Ya a última hora de la tarde, los vecinos de As Curuxeiras se reunieron en torno al monumento a las víctimas en un acto especial, por ser de los pocos que se han mantenido los 21 años que han pasado desde el atentado.

El acto mantuvo el espíritu instructivo con el que la asociación vecinal busca transmitir a los jóvenes los sucesos ocurridos durante 2004, y que su recuerdo impida volver a vivirlos. A los momentos de silencio siguió una ofrenda floral en la praza de san Brais, donde se encuentra el monolito con los nombres de las 192 víctimas de la tragedia, a las que hay que sumar más de 2.000 heridos.