¿Sabe usted que Ourense vuelve a ser protagonista de cine tras una nueva serie de Netflix?

¿Sabe usted que tras el tren de borrascas, vuelven las cámaras a Ourense? ¿Que estos días se cerraba la grabación de una serie de Netflix y que el debut de los cineastas de la ciudad se reactiva? ¿Que todos aquellos figurantes que postergaron su aparición en la grabación de un cortometraje en el IES Otero Pedrayo seica están de nuevo llamados a filas el 7 de marzo? ¿Que quien quiera participar debe saber que su color es el azul?