Pagará 10.000 euros por zanjar una discusión nocturna a golpe de vasos en el Casco Vello de Ourense

La noche del 6 de diciembre de 2023, la tensión se desató entre la Praza do Correxidor y la Praza da Estrela, en la ciudad. Tras una discusión previa, Francisco J. A. se dirigió hacia Pablo y le asestó un brutal golpe directo en el rostro con un vaso de cristal. El ataque le causó a la víctima profundos cortes en la cara que requirieron sutura, la fractura parcial de dos piezas dentales y secuelas estéticas moderadas.

Aunque la Fiscalía solicitaba inicialmente tres años de prisión y más de 16.000 euros de indemnización por un delito de lesiones con instrumento peligroso, el caso se zanjó este jueves en la Sección Penal (plaza 2) del Tribunal de Instancia de Ourense con una sentencia de conformidad.

El acusado admitió los hechos y aceptó una pena de un año de prisión, comprometiéndose a abonar 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil a la víctima. La sustancial rebaja de la condena solicitada originalmente ha sido posible gracias a la aplicación de la atenuante por consumo de drogas. Está acreditado en el procedimiento penal que en el momento de los hechos el inculpado tenía sus capacidades volitivas afectadas por el consumo de drogas.