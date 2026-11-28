Relojes suizos, juegos de té de porcelana, monedas acuñadas hace más de 1.700 años o camisetas de equipos de fútbol ya extintos son algunos de los artículos que se reúnen durante la décima edición de Antiq Auria, listos para la venta al público en Expourense. Ayer se inauguró el mercado, que aguantará abierto otros dos días, durante los cuales, la organización espera superar los datos de 2025, donde el recinto ferial recibió a más de 3.000 asistentes.

Como cada año, la feria de antigüedades adquiere un caracter internacional, reuniendo a 40 vendedores de cuatro países diferentes: Suiza, Francia, Portugal y España, cada uno de los cuales se especializa en artículos únicos.

Ofertas Internacionales

Natalia Calvet es una expositora foránea. Natural de Francia, aunque vive y trabaja en un local ubicado en Aveiro, Portugal. Calvet regresó a la compra y venta de las antigüedades recientemente, después de dejar el mundillo en 2002. Tras asistir a la novena edición, Calvet regresa a Antiq Auria con buenas expectativas: “Ya conocí a algún cliente el año pasado, así que espero que esta vez sea incluso mejor. Este mundo se mueve mucho por el boca a boca y las redes sociales de las que tenemos Facebook e Instagram”.

Natalia Calvet. Francesa

“Nos especializamos en mobiliario de los años 60 o 70. Especialmente candelabros”

Adelino Fernandes es otro de los expositores de Antiq Auria. En su caso, es portugués, la segunda nacionalidad más común de la feria, con números que nada tienen que envidiar a los locales, los más numerosos de la feria. Fernandes regresa al mercado después de un año pasado “muy bueno”. “La gente viene cada vez más. Atraemos a todo el mundo, jóvenes y mayores, porque tenemos artículos desde 1 euro hasta los 10.000 euros”, argumentó.

Adelino Fernandes. Portugués

“vendo mucha numismática. Tengo desde dólares del 1800 hasta monedas de Constantino I”

A diferencia de los dos vendedores anteriores, Kai Guilliard, natural de Suiza, es todo un veterano en la feria, ya que, durante los diez años que tiene el evento, no se ha perdido ninguno. Con la perspectiva que da la veteranía, Guilliard confiesa uno de sus trucos para sobrevivir en la compraventa de antigüedades: “Traigo según me aparece, no sigo modas. Ahora se venden mucho las camisetas ‘vintage’, y tengo algunas, pero no busco especializarme en ellas. Trabajo con lo que me gusta”.

Kai Guilliard. Suizo

“Este año tengo un juego de té bastante finolis. También vendo varios relojes suizos de un lote”

La Moda del Pasado

José Antonio Ferreiro regenta uno de los anticuarios más veteranos de la provincia, Antigüedades Urbano. En este local, fundado por su padre en 1962, Ferreiro ha observado desde una posición privilegiada los cambios en el cliente de antigüedades: “Nos últimos cinco anos o ‘vintage’ púxose moi de moda o que subiu o número de clientes, especialmente nos artigos de coleccionista”. Con respecto a la demanda, Ferreiro ve una subida transversal, donde todas las franjas de edad llegan cada vez más interesadas: “As antigüidades atraen a todo o mundo”.

Ferreiro también es uno de los organizadores de Antiq Auria, junto con su compañero de profesión Gerardo Manuel Román. Cuando habla de lo que espera del evento, Ferreiro se muestra cauto, recordando el año 2020 “este ano é coma todos, non como o covid, que sí que provocou un alto a todos os niveles”, explicó. El vendedor explica su tranquilidad como una consecuencia lógica del sector: “É un mundo tranquilo, sen sobresaltos”.