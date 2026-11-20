¿Sabe usted el peregrino murciano que pasaba hace unos días por Ourense ha logrado llegar a Santiago de Compostela?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, lberto Peláez, el peregrino murciano que pasaba hace unos días por Ourense, pudo poner la vela que anhelaba en honor a su madre fallecida
¿Sabe usted que Alberto Peláez, el peregrino murciano que pasaba hace unos días por Ourense ha logrado llegar a Santiago de Compostela? ¿Que pudo poner la vela que anhelaba en honor a su madre fallecida para pedir a Santiago que ilumine su camino? -¿Que ha tardado más de dos meses en terminar su travesía? ¿Que vuelve a casa muy feliz después de cumplir con su propósito?
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