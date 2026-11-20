La quinta sesión del juicio con tribunal del jurado en la Audiencia de Ourense por la muerte violenta de Amín Oudriss Odris (21 años), ocurrida en la madrugada del 29 de noviembre de 2024 en la zona de vinos de Ourense, estuvo marcada por la declaración de la prueba pericial presentada por la defensa de Nicusor S. (41 años).

El informe fue elaborado por el Gabinete Profesional de Peritos Judiciales, con sede en Rubí (Barcelona), y suscrito conjuntamente por los criminalistas Manel Cruz Collado y Jordi Briñol Esqué, aunque a la vista oral compareció únicamente el primero para defender el dictamen.

Antes de iniciarse el interrogatorio, la magistrada presidenta del tribunal, Ángeles Lamas, realizó una advertencia expresa tanto a las partes como a los miembros del jurado sobre los límites de la prueba. Según explicó, el dictamen únicamente había sido admitido de forma parcial para analizar evidencias objetivas: la grabación en vídeo de la pelea exterior y las características del arma blanca utilizada. De este modo, vetó cualquier valoración pericial sobre la reconstrucción de los hechos o sobre la supuesta actitud agresiva de la víctima, recordando que esa tarea corresponde exclusivamente al jurado y advirtiendo de que no la tuviera en cuenta si excedía ese marco.

A la izquierda, el agresor recibe patadas en el suelo, en la calle Pizarro. A la derecha, el autor de los hechos detenido en la calle Porto Carreiro sobre el río Barbaña tras acuchillar al joven de 21 años.

Acotado a esos márgenes, Manel Cruz Collado —máster en Criminalística y especialista en Inspección Ocular Técnico-Policial y Fisiopatología de la Violencia, aunque licenciado en Filología Hispánica, un extremo que la fiscal subrayó durante su turno— desgranó el análisis fotograma a fotograma del vídeo de 14 segundos grabado a las puertas del pub Destino, en la rúa Pizarro.

Según expuso, en las imágenes se observa a cuatro individuos rodeando y golpeando de forma simultánea y reiterada al procesado. El especialista contabilizó un mínimo de 18 agresiones distintas, entre puñetazos en la cabeza, patadas y pisotones en las costillas cuando ya yacía en el suelo.

En su descripción de la secuencia, el perito subrayó que Nicusor S. "muestra en todo momento una actitud pasiva" y evasiva, limitándose a protegerse e intentar evitar el enfrentamiento para marcharse del lugar, "sin hacer ningún acto agresivo en esos 14 segundos". Asimismo, apuntó que fue la complexión física del acusado —con "cierta obesidad"— lo que evitó que los pisotones sobre las costillas le provocaran lesiones de mucha mayor gravedad, como fracturas o un neumotórax.

Un ataque "defensivo" en una zona amplia

Respecto a la herida mortal, el perito defendió ante el tribunal que la única puñalada asestada por el acusado respondió a "un reflejo defensivo para salir de la situación" bajo un intenso estrés fisiológico.

La única puñalada asestada por el acusado respondió a "un reflejo defensivo para salir de la situación".

Frente a las preguntas de la fiscal y de la acusación particular —que cuestionaron la alta intensidad de los golpes previos al contraponerlos con los informes médicos de urgencias y forenses que calificaron las lesiones del acusado de leves, e interrogaron sobre por qué no dirigió el ataque a una extremidad menos vital—, el perito diferenció "entre el cuadro lesivo y la actitud por parte de los agresores". Explicó que en un enfrentamiento físico la descarga de adrenalina reduce la racionalidad y la precisión motora.

"Impacta en la zona de mayor área, que es el cuerpo".

En esa línea, argumentó que si Nicusor S. hubiera tenido intención de matar, habría dirigido el golpe hacia zonas más expuestas y vulnerables como el cuello o la arteria femoral. Por el contrario, señaló que "impacta en la zona de mayor área, que es el cuerpo", con el objetivo de "que esa persona desaparezca de delante de él". Según detalló a partir de la autopsia, la hoja penetró de forma fortuita entre los cartílagos intercostales quinto y sexto sin llegar a tocar hueso —donde aseguró que la hoja desgastada "muy posiblemente se hubiera fracturado"—, alcanzando la punta del corazón.

El experto también analizó la navaja intervenida en el río Barbaña. Detalló que se trata de una navaja clásica de tipo multiusos, de 20 centímetros de longitud total y una hoja metálica de nueve centímetros, que es "más una herramienta de trabajo" o uso doméstico que un arma táctica. Al carecer de guardamanos o tope, un acometimiento violento con intención agresiva habría conllevado el riesgo de que la mano resbalara sobre el filo. Además, a preguntas de la defensa, equiparó la potencialidad lesiva de un vaso o una botella rota con la de esta navaja como "armas de oportunidad".

Un audio anónimo y conclusiones definitivas

La sesión incluyó también la reproducción de un audio de WhatsApp aportado por la defensa durante la instrucción —sobre el que la magistrada advirtió al jurado de que "no sabemos quién es esa persona" ni la fecha exacta de grabación— en el que una voz relata en gallego cómo tres o cuatro jóvenes propinaban una paliza en el suelo al procesado y cómo, tras intentar marcharse, uno de ellos lo persiguió con una botella o un vaso roto "a clavársela" antes de recibir la puñalada.

Concluida la fase probatoria, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones iniciales, manteniendo sus posturas de cara al veredicto del jurado popular. El Ministerio Fiscal sostiene su calificación por un delito de homicidio y la acusación particular mantiene su tesis de asesinato. Por su parte, la defensa —tras realizar unas leves precisiones técnicas en su escrito y retirar la atenuante subsidiaria de reparación del daño— reclama la libre absolución de Nicusor S. al considerar que actuó amparado por la eximente completa de legítima defensa o, subsidiariamente, por una eximente incompleta o miedo insuperable.

La vista oral entrará en su recta final el próximo lunes con la exposición de los informes finales de las partes ante la sala. A continuación, la magistrada presidenta hará entrega del objeto del veredicto a los miembros del jurado popular, momento en el que dará comienzo su aislamiento e incomunicación para deliberar sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado.