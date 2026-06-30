La perrera de Ourense sufre la crisis de pagos del Concello

La crisis de pagos del Concello alcanza de lleno a la perrera municipal de la ciudad. La asociación Progape, encargada de gestionar las instalaciones, ha tenido que recurrir a un llamamiento urgente a la ciudadanía a través de las redes sociales para poder pagar facturas de alimentación, medicación y arena después de acumular tres meses sin recibir las mensualidades municipales.

La falta de liquidez ha obligado a la protectora a hacer pública una situación que, según advierte, amenaza gravemente el funcionamiento diario del servicio. Las facturas difundidas por la entidad rondan los 1.236 euros impagados e incluyen medicamentos veterinarios, pienso y arena para los animales acogidos. “Debemos varias facturas tras la falta de ingresos de los últimos tres meses”, explica la asociación, que reconoce que existen más pagos pendientes de los que ha hecho públicos.

Progape afirma que si no logra empezar a abonar parte de esa deuda, los proveedores podrían dejar de suministrar productos básicos. “Sea cual sea el motivo, afecta directamente a los peludos”, lamenta la entidad, que insiste en que no pretende entrar en el debate político, sino garantizar el bienestar de los animales.

El episodio añade un nuevo capítulo a la grave crisis económica del Concello. Los últimos datos del Ministerio de Hacienda sitúan a Ourense entre los ayuntamientos más morosos de España, con 27,2 millones de euros en facturas pendientes y un periodo medio de pago de 83,8 días, casi el triple del máximo legal.

Mientras el alcalde atribuye el bloqueo de los pagos a Intervención e invita a las empresas afectadas a acudir a los tribunales, la falta de liquidez ahoga cada vez a más servicios.