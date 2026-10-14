Piden dos años de cárcel para un hombre por tocar las nalgas a una compañera en un centro de menores de Ourense
CUANDO ESTABAN INTERNOS
La Fiscalía solicita dos años de prisión para un hombre acusado de agresión sexual por realizar tocamientos no consentidos a una compañera en un centro de menores de Ourense.
Un hombre se enfrenta a dos años de prisión por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una mujer con la que compartía estancia en un centro de menores de Ourense. El acusado habría realizado varios tocamientos no consentidos en las nalgas de la víctima.
Los hechos se remontan al período comprendido entre el 11 de septiembre y el 9 de octubre de 2023, cuando ambos se encontraban internos en el mismo centro. Según recoge el escrito de la Fiscalía, el acusado habría tocado las nalgas de la mujer por encima de la ropa "en varias ocasiones", tanto durante las actividades del taller de panadería como en el aula, sin contar con su consentimiento.
El juicio se celebrará en marzo
La audiencia preliminar se celebró este miércoles en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, sin que las partes alcanzasen un acuerdo de conformidad.
Ante la falta de acuerdo, el tribunal ha fijado la celebración del juicio para el próximo mes de marzo.
Además de los dos años de cárcel, el Ministerio Fiscal solicita que se imponga al acusado la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima y de comunicarse con ella durante dos años.
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