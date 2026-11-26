Fiscalía pide un año y tres meses de cárcel para un hombre acusado de embaucar a una menor de 14 años para que le enviase fotografías de contenido sexual a través de WhatsApp. Las partes no han alcanzado conformidad en la audiencia preliminar celebrada este lunes en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, por lo que la celebración del juicio se ha fijado para marzo de 2027.

Según recoge el escrito fiscal, el 7 de febrero de 2021 el inculpado contactó con la víctima, de 14 años, a través de WhatsApp y, tras persuadirla para que le enviase fotografías de contenido sexual, consiguió que esta le remitiera hasta nueve imágenes y un vídeo en los que aparecía posando en ropa interior. Los envíos se produjeron entre el 14 de marzo de 2021 y el 15 de enero de 2022.

Además, el 16 de febrero de 2022, el acusado, cuando se encontraba en las inmediaciones de un gimnasio de la ciudad, tomó una fotografía con su teléfono mientras besaba en los labios a la menor.

Junto a la pena de prisión, el Ministerio Fiscal solicita la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros y de comunicarse con la víctima durante tres años, así como el pago de una indemnización de 1.000 euros por daños morales y las costas procesales.