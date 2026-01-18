Pinchó las ruedas de un camión de cerveza porque no le quiso dar la mercancía en Ourense

El viernes sobre las 11 de la mañana se produjo un altercado en la calle Cabeza de Manzaneda, en Ourense. El dueño de un bar le pinchó los neumáticos al camión de una empresa de cerveza. Según relatan las fuentes consultadas por este periódico, el transportista se habría negado a entregarle la mercancía al propietario aludiendo que no había abonado el importe del género anterior, por lo que no le serviría la cerveza hasta que no pagase la factura pendiente.

La reacción del hombre a esta negativa fue violenta. Según las mismas fuentes, salió junto con otros tres compañeros y le pinchó tres ruedas al camión de una marca de cervezas. Además, apuntan a que podría ir bajo la influencia del alcohol o de sustancias estupefacientes en el momento que le causó los daños al vehículo. Por este hecho, el conductor del camión presentó denuncia ante la Policía Nacional por estos hechos.