El encuentro entre algunos de sus impulsores y los trabajadores en Ourense.

Ourense conmemora este jueves tres décadas de atención odontológica especializada a personas con discapacidad, gracias a un programa pionero que nació de la colaboración desinteresada entre profesionales sanitarios y familias. El Hospital Universitario de Ourense acogió un encuentro entre algunos de sus impulsores y los trabajadores que mantienen actualmente esta prestación, que continúa siendo una referencia en la atención a pacientes con necesidades especiales.

Una intervención dentro de la iniciativa de Ourense. | Sergas Ourense

El reencuentro reunió al odontólogo Andrés Villalón y a Concepción Álvarez, que presidía la Asociación de Padres del colegio de educación especial Miño, en Velle, cuando se consolidó el proyecto. Ambos compartieron la celebración con Luis Miguel Rodríguez Vázquez, odontólogo de los centros de salud de Allariz y Xinzo de Limia, y María Jesús Pereira, higienista dental del centro de salud de A Cuña, responsables de dar continuidad a esta labor.

Aunque el programa cumple ahora 30 años desde su formalización, sus orígenes se remontan a 1990. Fue entonces cuando Concepción de las Cuevas, responsable de la asistencia sanitaria del colegio de Velle, detectó las dificultades de muchos alumnos para recibir una atención bucodental adecuada. Para buscar una solución contactó con Andrés Villalón y con Margarita Estévez, auxiliar de clínica del centro de salud de Mariñamansa. Ambos aceptaron colaborar de forma altruista.

Página de La Región anunciando la inciativa. | La Región

Durante los primeros años, el equipo trasladaba cada semana el instrumental odontológico hasta el entonces complejo hospitalario Cristal-Piñor, donde disponía de un quirófano cedido para realizar los tratamientos. La colaboración del servicio de Anestesiología y Reanimación resultaba imprescindible, ya que muchos pacientes necesitaban anestesia para someterse a exploraciones e intervenciones.

La implicación de las familias fue también decisiva. La asociación de padres se movilizó para conseguir financiación y material, con el apoyo de la Delegación de Sanidade y de la Obra Social de Caixa Ourense. En febrero de 1996 se presentó oficialmente el Programa de Salud Bucodental para Personas con Discapacidad, coincidiendo con la incorporación de un sillón odontológico que permitió mejorar y estructurar la asistencia. En aquel momento, más de un centenar de pacientes de distintos centros de la provincia ya se habían beneficiado de la iniciativa.

Un año después, en abril de 1997, el proyecto dio otro paso con la dotación de un quirófano específicamente equipado para esta actividad, reforzando una prestación que se convirtió en pionera dentro de la sanidad pública española.

El quirófano específicamente equipado para esta actividad en Ourense. | Sergas Ourense

Tres décadas después, el servicio sigue en funcionamiento y atiende a personas que, por sus circunstancias clínicas, cognitivas o funcionales, encuentran dificultades para recibir tratamiento en una consulta odontológica convencional. La asistencia se desarrolla mediante la colaboración de profesionales de Atención Primaria con los equipos de Anestesiología y Reanimación, Enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería del Hospital Universitario.

El objetivo sigue siendo el mismo que impulsó a aquel primer equipo: facilitar tratamientos adaptados, prevenir problemas bucodentales, evitar el dolor y mejorar la calidad de vida de pacientes que necesitan una atención específica. El encuentro de este jueves sirvió también para reconocer el trabajo de todas las personas que hicieron posible que aquella iniciativa altruista nacida en Ourense continúe prestando servicio treinta años después.