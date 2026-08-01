Las pistas que siguen los ladrones para saber que la vivienda está vacía: un hilo fino o una foto en redes

Un cartel en la ciudad proporciona a los vecinos diferentes consejos para evitar los robos en viviendas.

La prevención es una herramienta fundamental para evitar ser víctima de robos en la vivienda. Por ello, gestorías de la ciudad están intentando concienciar a los vecinos de la necesidad de extremar las precauciones. Para dar los golpes sin levantar sospechas, los grupos criminales suelen emplear técnicas muy depuradas.

Uno de los métodos más habituales de su modus operandi es la colocación previa de hilos de silicona casi invisibles o pequeños testigos de plástico en los marcos de las puertas. Unos días después, acuden para comprobar si siguen intactos, lo que es señal de que nadie ha entrado en la vivienda y por tanto se encuentra vacía.

Por ello, uno de los principales consejos es revisar periódicamente las puertas, los buzones o las zonas comunes. En caso de encontrar algún tipo de marca en ellos, es fundamental retirarla inmediatamente.

La colaboración ciudadana es un elemento fundamental para evitar que se produzcan robos en viviendas

También resulta clave no dar pistas a los ladrones. Una simple publicación en redes sociales con una fotografía en un lugar distinto a la residencia habitual es sinónimo de luz verde para los ladrones: saben que la casa está vacía, que el riesgo es mínimo y que tienen vía libre para desvalijarla.

Otro detalle en el que suelen fijarse los delincuentes es el estado del felpudo. Al realizar sus labores, los servicios de limpieza de las comunidades suelen apartarlo y, en ocasiones, lo dejan levantado. Si permanece en esa misma posición durante varios días, se convierte en una señal inequívoca que delata la ausencia de los moradores.

Colaboración ciudadana

Sin embargo, lo que más ayuda a los investigadores a la hora de prevenir y resolver delitos es la colaboración ciudadana. Es importante que si se detecta alguna circunstancia o detalle extraño, como una persona ajena al edificio haciendo comprobaciones en el inmueble, se ponga inmediatamente en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.