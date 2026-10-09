El plan de residencias de la Xunta huye de macrocentros

Los 25 concellos seleccionados por la Xunta ya se han adherido al nuevo proyecto de residencias de mayores, con el que se crearán más de 1.800 nuevas plazas repartidas en 25 centros. Así lo trasladó el presidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda, durante la presentación de dicha iniciativa en San Cibrao das Viñas. Allí, defendió un nuevo modelo habitacional que huye de los “macrocentros” para garantizar que los vecinos puedan envejecer cerca de sus raíces.

Rueda subrayó la importancia de transformar los cuidados para hacerlos más humanos y cercanos. “Nós non queremos macrocentros. Queremos fogares para as persoas maiores”, enfatizó. Este enfoque permitirá que los usuarios residan en pequeños módulos de convivencia de 20 o 30 personas, emulando la vida en familia. “As persoas que necesiten este tipo de residencias necesitan tamén vivir nun lugar o máis parecido posible ao sitio onde viviron toda a súa vida”, argumentó el presidente, recordando que esta ambiciosa apuesta nace de un profundo deber moral. “Debemosllo aos nosos maiores. Toca coidar aos que nos coidaron”, subrayó.

Por otra parte, el presidente detalló el enorme impacto socioeconómico que tendrá esta nueva red sociosanitaria. De las 1.800 nuevas plazas, el “60% serán públicas”, mientras que la puesta en marcha de los 25 centros supondrá la creación de “1.000 postos de traballo directos” en la comunidad y otros 3.000 indirectos en sectores como la construcción o la hostelería. La red de residencias se contempla de forma que exista un centro principal y otro “satélite” en una localidad cercana. El primero de ellos tendrá más de 100 plazas, mientras que el segundo se ofrecerá solo 30. En lo que se refiere a la provincia de Ourense está prevista la construcción de un total de cinco residencias. De ellas, habrá dos grandes en San Cibrao das Viñas y Ribadavia y otras tres más reducidas en Toén, Castrelo de Miño y Padrenda.

San Cibrao tiene el terreno listo para iniciar las obras

Los concellos seleccionados disponen ahora de un año para ceder el terreno donde construir su respectiva residencia. “Canto antes nos cedan a parcela, antes procederemos a licitar eses centros”, subrayó la conselleira de Política Social, Fabiola García. Precisamente, el lugar donde se realizó el acto es la ubicación elegida por San Cibrao das Viñas para construir la futura residencia.

Tras años de intensos trámites urbanísticos, el terreno, ubicado en el núcleo de Reboredo, está ya a disposición de la Xunta. El espacio abarca un área de reparto de 32.000 metros cuadrados, de los cuales 10.500 irán destinados a materializar esta nueva infraestructura sociosanitaria. “Si se quere mañá mesmo podrían empezar as obras”, aseguró el arquitecto municipal, Ramón Valencia, que apuntó que ya tienen aprobado el proyecto de urbanización.

Por su parte, la alcaldesa, Marta Nóvoa, celebró haber conseguido una de las grandes demandas de los vecinos de su municipio.