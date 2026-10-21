Una potente fuga de agua sorprende en las obras de la N-525 en Ourense: "Sale con mucha potencia, parece una catarata"

El potente chorro de agua sobre los coches en la N-525 a su paso por Ourense.

Una espectacular fuga de agua en la N-525 a su paso por Ourense ha sorprendido a los conductores en el tramo afectado por las obras de estabilización de taludes, que ya están provocando modificaciones en el tráfico y retenciones. Un testigo presencial asegura que el incidente parecía provocado por la rotura de una tubería, de la que salía disparado un potente chorro de agua desde la parte elevada de la carretera, formando una auténtica "catarata".

"No sabes cómo moja, como no le des al limpiaparabrisas no ves nada, sale con mucha potencia", relata este testigo sobre la fuerza con la que el agua irrumpía en la calzada. La fuga se produjo en un tramo en el que los conductores ya se encuentran con dificultades para circular debido a las restricciones derivadas de los trabajos.

La zona de obras afectada por el chorro de agua.

Estas actuaciones conllevan restricciones temporales de tráfico que están generando dificultades para los conductores. A las retenciones habituales en este punto durante el desarrollo de las obras se suma ahora la espectacular imagen de la fuga de agua descrita por los testigos.

Largas retenciones en la zona.

La incidencia se registró en el entorno del kilómetro 236,6 de la N-525, donde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició el pasado martes 13 de octubre los trabajos de reparación y estabilización de los taludes. La intervención, prevista inicialmente para unos dos meses, afecta a ambas márgenes de la carretera.

Según el relato del testigo, el agua salía con una fuerza considerable desde la parte alta de la vía y caía hacia la carretera, hasta el punto de dificultar la visibilidad de los conductores que pasaban por la zona. La intensidad del chorro obligaba a utilizar el limpiaparabrisas para poder ver con claridad. El testigo apunta a la posible rotura de una tubería como origen de la incidencia, aunque por el momento no se ha confirmado oficialmente la causa de la fuga.

Mientras se prolonguen los trabajos, el Ministerio recomienda utilizar la A-52 como itinerario alternativo, circulando entre los enlaces de Ourense Centro, en el kilómetro 228, y Ourense Sur, en el kilómetro 224. La previsión es que las obras se prolonguen durante aproximadamente dos meses, aunque su duración dependerá de cómo evolucionen las actuaciones.