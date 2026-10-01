El PP de Ourense reclama informes y costes del modificado de Coto de Canedo

El grupo municipal del PP ha registrado dos escritos dirigidos a las áreas de Contratación e Infraestructuras del Concello para solicitar la documentación íntegra relativa a la obra del parque de Coto de Canedo, ubicado en A Ponte. El objetivo de esta petición es esclarecer los motivos que impulsaron el modificado número uno del proyecto, analizar su tramitación y verificar si la obra finalmente ejecutada se corresponde con los planos aprobados inicialmente. El partido requiere acceso a los proyectos modificados completos, informes, resoluciones de aprobación, y detalles sobre el coste y financiación de las variaciones.

A Infraestructuras le exigen actas de replanteo, documentos de disponibilidad de los terrenos e informes de seguimiento. La portavoz, Ana Méndez, señala que “os veciños teñen dereito a saber por que, canto custa e en que momento se detectaron problemas”.