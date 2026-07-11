El primer café | Sábado, 11 de julio

Las cucarachas se multiplican en la ciudad por los efectos del calor y las obras. Las empresas de fumigación constatan un aumento del volumen de trabajo. Señalan que la zona más crítica es el Casco Vello, a causa de la gran cantidad de inmuebles en estado de abandono.

Mientras, la actividad ferroviaria recupera plenamente la normalidad tras dos jornadas de caos. La avería registrada en O Irixo ha sido solucionada.

En otro orden de cosas, en 2025, el Imelga investigó 48 suicidios en la provincia de Ourense, lo que supone más del quíntuple de las nueve muertes por accidentes de tráfico. Hablamos con Ana Domínguez, psicóloga especializada en trauma.

Por otra parte, el Consello de Contas fiscalizará al Concello de Ourense. Lo hará de forma selectiva y revisará el catálogo de riesgos por corrupción.

En las páginas de provincia, hablamos con dos emprendedores que se han instalado en Allariz para practicar el pastoreo tradicional con cabras.

Y en deportes, el análisis del encuentro que ayer enfrentó a España y Bélgica por llegar a semifinales.