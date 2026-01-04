Programa completo de la Cabalgata de los Reyes Magos en Ourense 2026

Los Reyes Magos ya están de camino a Ourense para pasear por sus calles y llevar la alegría a los más pequeños. Como cada año Melchor, Gaspar y Baltasar visitan Ourense desde Oriente para ofrecer a los niños una segunda tanda de regalos en esta Navidad. Para ello, la ciudad se prepara para recibir el tradicional recorrido de estos tres protagonistas en estas fechas festival. Como todos los años, la Cabalgata de los Reyes Magos de Ourense tiene lugar el 5 de enero, que en este 2026 cuadra en lunes.

Horario de la Cabalgata de Reyes de Ourense 2026

Los Reyes Magos de Oriente visitan la ciudad y todo está preparado. Ourense tiene todo listo para que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan ver a todos los niños. Como todos los años habrá restricciones de tráfico y aparcamiento a partir de las 15,30 horas del lunes 5 de enero en las calles del recorrido de la Cabalgata de Ourense 2026. Los Reyes Magos llegarán en tren a la estación de A Ponte y poco antes de las 17,45 horas saldrán al exterior para saludar a la gente y montar en sus camellos.

Lunes 5 de enero de 2026

18,00 horas . Salida de los Reyes Magos desde la Estación de Intermodal de Ourense en la Cabalgata de 2026.

19,30 horas. Llegada de las carrozas y de los Reyes Magos a la Praza Maior con la Recepción Real de las autoridades.

Recorrido de la Cabalgata de Reyes en Ourense 2026

La Cabalgata de Reyes de Ourense 2026 partirá de la Estación de Tren a las 18,00 horas. Tras esta salida, pasan por las calles Eulogio Gómez Franqueira, avenida de las Caldas, Ponte Romana, calle del Progreso y Doctor Marañón, para finalizar en la Plaza Mayor. Es preciso destacar que al tramo final, calle Doctor Marañón y Plaza Mayor, solo accederán los figurantes a pie; las carrozas y vehículos como los de los bomberos, no entrarán en estos espacios.

Durante toda la cabalgata, los pajes y los participantes en las diferentes comparsas ofrecen caramelos en todos los puntos del recorrido para que todos los niños puedan recogerlos. Estos dulces serán blandos, de sabores de frutas y sin gluten. Además, hay grupos de música y charangas que ponen ritmo.

Las calles que visita la Cabalgata de Reyes

Como todos los años, los ourensanos buscan el mejor lugar para poder disfrutar del paseo de los Reyes Magos por las calles de la ciudad. El recorrido se inicia en la Estación intermodal de Ourense y finaliza en la Praza Maior pasando por diversas zonas de Ourense. Estas son las calles por las que la Cabalgata de Reyes pasa:

Estación intermodal

Rúa Eulogio Gómez Franqueira

Avenida das Caldas

Ponte Romana

Rúa do Progreso

Rúa Dr. Marañón

Praza Maior

Seguridad y geolocalización

El dispositivo cuenta con tres puntos fijos de atención médica: al inicio de la avenida de Marín, en la Plaza de Concepción Arenal y en la calle Parada Justel. Asimismo, se habilitarán tres zonas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR): en la estación de tren, en el entorno de los antiguos juzgados y en la Alameda. Por motivos de seguridad, queda expresamente prohibido utilizar paraguas colocados del revés para recoger caramelos.

Para facilitar el seguimiento del desfile, la comitiva irá geolocalizada. La ciudadanía podrá consultar a través de una app la posición exacta de los Reyes Magos en todo momento, para facilitar la planificación y el disfrute del espectáculo por parte de las familias.