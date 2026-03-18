Galería | El cambio de ritmo del Ramadán durante el mes lunar, en fotos

PIDEN INSTALACIÓN DE CÁMARAS
Los comerciantes de las galerías hartos por su abandono: "Hay inseguridad, aquí vinieron hasta a robar plantas"
COMUNIDAD MUSULMANA
La rutina, durante este es lunar que termina, pasa por ayunar desde el alba hasta la puesta de sol, sin comer ni beber durante las horas de luz. Además, la comunidad musulmana mantiene cinco oraciones diarias (fajr, dhuhr, asr, maghrib e isha), ya sea en la mezquita o en el domicilio familiar. Pero el Ramadán conlleva también un tiempo para hacer introspección, el poner foco en hacer el bien, obras buenas para el prógimo y evitar todo lo que se considera dañino.
Estas son algunas fotos que deja el Ramadán en la mezquita de A Carballeira.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PIDEN INSTALACIÓN DE CÁMARAS
Los comerciantes de las galerías hartos por su abandono: "Hay inseguridad, aquí vinieron hasta a robar plantas"
SEGUNDO ANIVERSARIO
Los discos que giran más despacio que el mundo en el Burgas Disco Club
JUICIO EN OURENSE
Reclama cárcel para su tía por retirar los ahorros de su padre
Lo último