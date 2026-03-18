Galería | El cambio de ritmo del Ramadán durante el mes lunar, en fotos

En Ourense el Ramadán se vive con ayuno y mucha vida en las mezquitas donde se celebran reuniones familiares y amigos al caer el sol, siendo la de A Carballeira la más destacada en Ourense.

La rutina, durante este es lunar que termina, pasa por ayunar desde el alba hasta la puesta de sol, sin comer ni beber durante las horas de luz. Además, la comunidad musulmana mantiene cinco oraciones diarias (fajr, dhuhr, asr, maghrib e isha), ya sea en la mezquita o en el domicilio familiar. Pero el Ramadán conlleva también un tiempo para hacer introspección, el poner foco en hacer el bien, obras buenas para el prógimo y evitar todo lo que se considera dañino.

Estas son algunas fotos que deja el Ramadán en la mezquita de A Carballeira.