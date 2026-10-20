Rebajan de siete a cuatro años de cárcel la condena por violar a una menor en Orense

AGRESIÓN SEXUAL EN OURENSE

El TSXG rebaja de siete a cuatro años la pena a un hombre por violar a una menor de 17 años en Ourense al no considerar acreditado que el alcohol anulase su voluntad, y confirma otra condena de un año de cárcel por acoso a una expareja.

La Región
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Publicado: 20 oct 2026 - 19:53 Actualizado: 20 oct 2026 - 19:53
Imagen de la fachada del TSXG
Imagen de la fachada del TSXG | ARCHIVO

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha rebajado de siete a cuatro años de cárcel la condena a un hombre que violó a una menor de 17 años en estado de embriaguez en Ourense y que la dejó luego tirada en un callejón.

En concreto, la rebaja se basa en el tipo delictivo aplicable, ya que el alto tribunal gallego considera probado que, aunque hubo afectación alcohólica, no ha quedado totalmente justificado que esta anulase la voluntad de la víctima. A mayores, considera probado que se produjo una agresión sexual, ya que las relaciones no contaban con el consentimiento de la menor.

El tribunal basó la condena en "la persistencia en la incriminación" de la víctima en sus declaraciones, por la "homogeneidad esencial" sin que los magistrados "advirtiesen contradicciones sustanciales" en su relato, la cual alegó que "nunca tuvo un trato cercano" con el inculpado, sino que "lo conoce porque él hacía comentarios de los pechos de ella" y porque este y otros amigos suyos la apodaban "ninfómana".

Tal y como se relata en la sentencia, el 15 de octubre de 2023, sobre las 3.00 y las 3.30 horas de la madrugada, el condenado abordó a la víctima "con intención de satisfacer sus apetencias sexuales", cuando esta se dirigía a su casa.

Así, aprovechando que la mujer se encontraba con sus facultades cognitivas y volitivas "ostensiblemente afectadas por el estado de embriaguez en el que se hallaba mezclado con fluoxetina", la condujo a un callejón no transitado próximo.

Una vez allí, el hombre agarró a la víctima por la cabeza, conduciéndola para que le realizase una felación y consiguiendo finalmente que se la hiciese, estando ella totalmente indefensa. Seguidamente, el acusado procedió a quitarle la ropa lo suficiente para penetrarla vaginalmente, eyaculando en su vagina y sobre sus pechos sin utilizar preservativo. Finalmente, el acusado abandonó el lugar, dejando a la víctima "sola y tirada en el suelo boca arriba".

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