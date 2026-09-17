Se recuperan los objetos sustraídos en dos robos de vehículos de Ourense

La Policía Local de Ourense intervino durante la noche del martes y la madrugada del miércoles en dos actuaciones relacionadas con sustracciones en el interior de vehículos. Los avisos ciudadanos y la colaboración con la Policía Nacional permitieron identificar a dos personas presuntamente implicadas y recuperar diversos efectos.

La primera intervención tuvo lugar en la calle Pena Trevinca, donde los agentes municipales acudieron a requerimiento de la Policía Nacional tras recibirse un aviso sobre dos personas que estarían sustrayendo objetos de un vehículo. En el lugar, la patrulla identificó a uno de los presuntos implicados y localizó entre sus pertenencias varios efectos que el titular del vehículo reconoció como propios: tres pares de gafas, un dispositivo de telepeaje y una caja de herramientas con cables.

Los agentes contactaron con el propietario y realizaron las gestiones correspondientes con la Policía Nacional para la citación judicial. La segunda actuación se produjo alrededor de las 00,55 horas, después de que un vecino alertase de que dos personas estaban manipulando vehículos estacionados en el entorno de la avenida de Santiago para comprobar si estaban abiertos. La información facilitada por el testigo permitió a la patrulla localizar en la calle das Tres Fontes a una de las personas señaladas.

Las comprobaciones posteriores condujeron hasta una furgoneta de la que se habían sustraído varias llaves de vehículos y una chaqueta. Los agentes recuperaron los efectos y se los entregaron a su propietario. La persona interceptada fue trasladada a dependencias de la Policía Nacional para su identificación y la tramitación de las diligencias correspondientes.

Estas actuaciones destacan la importancia de la colaboración ciudadana para comunicar situaciones sospechosas y facilitar la intervención de los agentes. Se recuerda la conveniencia de comprobar que los vehículos quedan correctamente cerrados, evitar dejar objetos de valor o llaves en su interior y avisar a la Policía ante cualquier incidencia.