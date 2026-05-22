La reforma judicial arranca con dificultades en Ourense

Los sindicatos mayoritarios de la Administración de Justicia en Galicia han reclamado en Ourense la apertura de una mesa de negociación para abordar las dificultades logísticas y laborales surgidas tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Durante una asamblea informativa en el edificio de los juzgados de O Couto, las organizaciones han trasladado a la Dirección Xeral de Xustiza su preocupación por el modo en que se están implantando los nuevos Tribunales de Instancia, un proceso que consideran precipitado. Entre las principales incidencias que motivan su queja, los representantes de los trabajadores han señalado que las plantillas actuales son insuficientes para asumir la carga de trabajo, a lo que se suma una distribución de los espacios judiciales “desorganizada”. Asimismo, han manifestado su disconformidad con las restricciones aplicadas al teletrabajo y han subrayado la necesidad de ofrecer formación específica a aquellos funcionarios que han sido reasignados a nuevas materias.

El presidente de la junta de personal, Francisco Javier Álvarez, instó a la Xunta a adoptar medidas inmediatas, ampliar el personal y sentarse a negociar para la mejora del servicio a los ciudadanos.