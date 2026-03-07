Este restaurante de Ourense reparte uno de los mayores premios de la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto celebrado el viernes 6 de marzo de 2026 ha dejado un gran premio en Ourense. En concreto, un boleto validado en el Despacho Receptor nº 55.070 de la ciudad ha resultado premiado en la segunda categoría (cinco aciertos más el número complementario).

Se trata del Restaurante y Karaoke Rías Baixas, ubicado en el número 54 de la calle Eulogio Pérez Franqueira, con un premio unitario de 34.778,66 euros. En esta categoría se registraron un total de seis boletos acertantes en toda España, uno de los cuales fue sellado en la capital ourensana. El resto se validaron en Badajoz, Montilla (Córdoba), Málaga, Girona y Cheste (Valencia).

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 41, 31, 01, 47, 38 y 15, con el 09 como número complementario y el 1 como reintegro. La recaudación total del sorteo ascendió a 3.247.279,50 euros.

En cuanto a la primera categoría (seis aciertos), se registraron dos boletos acertantes, ambos validados a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.