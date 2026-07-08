Retrasos en los trenes de alta velocidad entre Ourense y Santiago por una incidencia

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Ourense y Santiago está registrando retrasos en la mañana de este miércoles debido a una incidencia entre un pantógrafo y la catenaria en el entorno de O Irixo, según han informado tanto Adif como Renfe a través de sus canales oficiales.

Adif fue el primero en comunicar la avería mediante un aviso en redes sociales en el que señalaba que "se están registrando retrasos en la línea de altas prestaciones Ourense-Santiago debido a una incidencia de pantógrafo/catenaria en O Irixo", añadiendo que personal de la infraestructura ferroviaria trabaja para resolverla "a la mayor brevedad posible".

Minutos después, Renfe confirmó también la afectación y señaló que "la circulación de alta velocidad entre Ourense y Santiago se encuentra afectada debido a una incidencia pantógrafo/catenaria en O Irixo", sin ofrecer por el momento una estimación sobre el tiempo necesario para restablecer la normalidad.

Aunque ninguna de las dos compañías ha precisado todavía el número de trenes afectados ni el alcance de las demoras, algunos viajeros han comenzado a relatar la situación a través de las redes sociales.

Una de las pasajeras, Laura Seara, denunció en sus redes sociales que el Avlo con origen en Madrid y destino Santiago, que había salido de Ourense, permanecía parado desde hacía más de una hora. Según explicó en su publicación, los viajeros se encontraban "al sol, sin aire, sin personal, sin cafetería y sin información", y aseguró que la única comunicación recibida era que existía "un fallo en la catenaria". "Esto no puede ser", concluía en su mensaje.

Por el momento, Adif mantiene movilizados a sus equipos de mantenimiento para reparar la incidencia y recuperar la circulación en la línea lo antes posible. No es la primera vez que una avería relacionada con el pantógrafo y la catenaria provoca retrasos en la alta velocidad gallega, ya que este tipo de incidencias puede producir daños en la infraestructura eléctrica y obligar a limitar o interrumpir la circulación hasta que finalicen las reparaciones.