Roban joyas y dinero en tres viviendas de Ourense, una de ellas por valor de más de 2.000 euros

Tres viviendas unifamiliares de Ourense fueron objeto de robos con fuerza en los últimos meses, con la sustracción de joyas, dinero en metálico y diferentes objetos. Los hechos se produjeron en los barrios de Vistahermosa, O Couto y O Pino, donde los asaltantes accedieron a los inmuebles aprovechando la ausencia de sus propietarios. En uno de los casos, el valor de lo sustraído superó los 2.000 euros.

El primero de los robos tuvo lugar en Vistahermosa, donde el autor habría entrado en la vivienda tras forzar una de las ventanas. Una vez en el interior, se llevó varias joyas y dinero en efectivo.

En un segundo asalto, en el barrio de O Couto, el presunto responsable accedió al recinto de otra vivienda después de escalar la valla perimetral. En esta ocasión, sustrajo diversas herramientas que se encontraban guardadas en un galpón.

El tercer robo, cometido en septiembre en O Pino, fue el de mayor cuantía. El autor habría escalado previamente la valla de la propiedad y accedido al inmueble por una de sus ventanas. De su interior se llevó joyas, otros objetos y dinero, todo ello por un valor superior a los 2.000 euros.

Las denuncias de los propietarios afectados dieron inicio a una investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense. Los agentes analizaron las similitudes entre los tres asaltos y concluyeron que habrían sido cometidos por la misma persona, lo que permitió identificar y detener al presunto responsable. Tras completar las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.