¿Sabe usted que el civismo también se refresca en Oira?

¿Sabe usted que ue las piscinas de Oira son un lugar maravilloso para sobrevivir al calor? ¿Que son lugares públicos? ¿Que hay algunas personas que no respetan a las personas de al lado? ¿Que se tiene que acabar lo de ir con altavoces a todo volumen? ¿Que una minoría ruidosa -nunca mejor dicho- puede molestar a quien viene a relajarse? ¿Que hay que saber comportarse?