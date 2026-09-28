El Señor de los Anillos resonó con fuerza en el Auditorio como plato fuerte del Ourense Film Festival

El Ourense Film Festival vivió uno de los platos fuertes de la presente edición con un homenaje musical al universo de “El Señor de los Anillos”. Con este tributo se conmemoró el 25 aniversario del estreno de la trilogía adaptada por Peter Jackson. La iniciativa se articuló a través de la experiencia OUFF Film Symphony, que llenó el Auditorio Municipal tras agotar sus localidades semanas antes.

La interpretación corrió a cargo de la Orquesta e Coro Ourensanía bajo la dirección de José Luis Tielas, reuniendo sobre el escenario a más de 120 personas. Esta actuación supuso la puesta de largo oficial del recién creado conjunto vocal de 60 integrantes, que sumó sus voces a los instrumentistas de la formación. La preparación del programa requirió seis meses de trabajo dedicados en exclusiva a elaborar los arreglos para adaptar la obra de Howard Shore.

El público disfrutó de un repertorio que incluyó piezas como “May it be”, “The evenstar”, el tema de los hobbits o pasajes dedicados a Gollum y La Comarca. La puesta en escena incorporó además la sintonía del certamen creada por José Cancela, la lectura narrada del prólogo a cargo de Marta Bravo y la participación de actores caracterizados como orcos y elfos.

El director del certamen, Óscar Doviso, destacó la relevancia de la cita antes del inicio. La propuesta se completa con una exposición temática en el centro cultural Marcos Valcárcel.