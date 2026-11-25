¿Sabe usted que el sentimiento del extinto Club Deportivo Ourense cotiza a precio de oro en Ciudad de México? ¿Que en una tienda de camisetas retro de la capital azteca tienen una reliquia de la marca Zico, talla XL y guardada en su funda de plástico como una pieza de museo? ¿Que esta joya de coleccionista no está al alcance de cualquier bolsillo, ya que piden por ella nada menos que 200 euros? ¿Que más de uno ya está revolviendo el fondo del armario a toda prisa para ver si tiene guardado un pequeño plan de pensiones?