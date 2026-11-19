El servicio de Farmacia del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) ha recuperado este jueves la actividad en sus propias instalaciones después de varios días de traslado temporal a Cosaga-Recoletas debido a una avería en las salas blancas del hospital. La incidencia ya está reparada y los controles necesarios han finalizado, por lo que el personal ha retomado esta misma mañana el trabajo en las dependencias del complejo hospitalario.

Fuentes sanitarias han confirmado que la actividad vuelve a desarrollarse con normalidad en las instalaciones del CHUO, poniendo fin al dispositivo provisional que había obligado a desplazar parte de la preparación de medicamentos a un centro privado.

El traslado se había producido por una avería en las denominadas salas blancas del Servicio de Farmacia, espacios específicos en los que se elaboran medicamentos que requieren condiciones especiales de seguridad y control. Entre ellos se encuentran tratamientos oncológicos y fármacos biológicos, esenciales para pacientes que necesitan este tipo de terapias.

Durante el tiempo que duró la incidencia, el hospital trasladó parte de esta actividad a Cosaga-Recoletas para garantizar la continuidad de los tratamientos. La dirección del CHUO había precisado que la preparación de los medicamentos continuaba en manos del personal del propio Servicio de Farmacia y con medios propios, aunque se desarrollase temporalmente fuera del hospital público.

La Comisión de Centro denunció falta de información

El traslado generó críticas por parte de la Comisión de Centro del CHUO, que expresó su "profunda indignación" por una decisión que, según denunció, se puso en marcha el pasado viernes sin aviso previo ni explicaciones oficiales a los representantes de los trabajadores. El colectivo aseguró que tuvo conocimiento de la situación a través del personal del servicio y no mediante una comunicación de la Gerencia.

La representación de los trabajadores cuestionó que la medida se adoptase de forma unilateral y "por la puerta de atrás", sin aclarar inicialmente cuánto tiempo se prolongaría, cuántos profesionales se verían afectados ni en qué condiciones tendrían que desarrollar su actividad en las instalaciones privadas.

Además, la Comisión aprovechó el episodio para denunciar las deficiencias que, a su juicio, arrastran las instalaciones del Servicio de Farmacia. Considera que las salas blancas están obsoletas, carecen de espacio suficiente y no cuentan con un plan alternativo dentro de la red pública para afrontar incidencias de este tipo.

El colectivo también señaló que los hospitales de Verín y O Barco tampoco disponen de espacios renovados que permitan asumir esta actividad en caso de necesidad. A su entender, esta falta de alternativas obliga a recurrir a centros privados cuando se producen problemas en el hospital de referencia.

La Comisión mostró especial preocupación por la preparación de quimioterapias y otros medicamentos de especial complejidad, y sostuvo que el aumento de pacientes que necesitan estos tratamientos no ha ido acompañado de una adaptación de las instalaciones a las necesidades actuales.

Con la reparación de la avería y la finalización de los controles, el Servicio de Farmacia ha regresado este jueves a las salas blancas del CHUO, tal y como estaba previsto una vez que las dependencias estuviesen en condiciones de recuperar la actividad.