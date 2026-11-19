Un nuevo socavón en la ciudad de Ourense vuelve a poner el foco en el estado del firme de sus calles. En esta ocasión, el desperfecto se encuentra en la calle Río Camba, en el barrio de A Ponte, donde ha aparecido un agujero en plena calzada que ya está señalizado para advertir a los conductores de su presencia.

El socavón de la calle Río Camba. | Óscar Pinal

La situación también genera malestar entre los conductores que pasan por la zona. "É o carril pra ir pra dereita, toca as narices, si. Ourense está cheo destas fochancas. A que taparon en Vila Valencia vai volver ir pro carallo...", comenta un testimonio, que critica la frecuencia con la que aparecen estos desperfectos en las calles de la ciudad.

Aunque el socavón está delimitado, los vehículos que circulan por este tramo deben invadir el carril contiguo para esquivar el agujero, una maniobra que puede obligar a interrumpir momentáneamente la circulación. La situación requiere especial atención, ya que unos metros más adelante el carril izquierdo obliga a desviarse en esa dirección.

Esta circunstancia puede complicar el paso de los vehículos y generar esperas o pequeñas retenciones, especialmente cuando coincidan varios coches en el tramo afectado. Por ello, además de respetar la señalización instalada, se recomienda reducir la velocidad y extremar la precaución al aproximarse al socavón.

Los socavones, un problema recurrente

El socavón que se ha formado en la rúa Irmáns Xesta en Ourense. | Xesús Fariñas

La aparición de este agujero en A Ponte recuerda a otros episodios registrados en distintos puntos de Ourense, donde los desperfectos en el pavimento han llegado a afectar tanto a la circulación como a la movilidad de los vecinos. Uno de los más recientes fue el de la calle Irmáns Xesta, donde un socavón obligó a instalar un vallado de seguridad que dificultaba el acceso a una intersección y complicaba el paso de los vehículos. La ubicación del agujero, próxima al cruce con otras calles, hacía necesario extremar las precauciones al circular por la zona.

El socavón en la calle Pena Trevinca | La Región

También permanece en la memoria el hundimiento de grandes dimensiones de Pena Trevinca, a la altura del número 18, donde el firme llegó a ceder por completo y dejó un agujero de hasta nueve metros de profundidad. El incidente obligó a cortar totalmente la calle durante dos meses y medio, mientras se acometían los trabajos para reconstruir la calzada. La situación provocó importantes problemas de movilidad y desvíos para los conductores, además de molestias para los residentes y los negocios del entorno.