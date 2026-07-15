Solicitan pena de cárcel para un joven acusado de un robo en Ourense: “Soy trinitario”

La madrugada del 30 de junio de 2025, un hombre iba caminando por el paseo de las Ninfas, a la altura del Parque Miño, cuando fue abordado por un joven que le pidió que le prestase el móvil para hacer una llamada, a lo cual accedió. Sin embargo, no se lo devolvió y además le arrebató el reloj de pulsera que portaba.

Ante esta situación, la víctima le reclamó que le restituyese sus pertenencias, pero la respuesta que recibió fue tajante: “Vas a tener problemas si me vuelves a pedir el móvil, tengo una tola (un arma) y soy trinitario, mira mi apariencia”. Tras esta alusión a su pertenencia a una conocida banda callejera originaria de República Dominicana, el ladrón abandonó el lugar junto a un tercero.

El perjudicado puso estos hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que inició una investigación para esclarecer el suceso. Una vez identificado el presunto culpable, no fue necesaria su detención, ya que se encontraba en dependencias policiales en Madrid por un supuesto delito de tentativa de homicidio. Se trata de Andrés Estiven C.P., nacido en Colombia y quien había cumplido 18 años pocos meses antes de que se produjese el robo.

Los agentes de Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría sí que arrestaron a la persona que lo acompañaba, pero la instrucción practicada descartó posteriormente que hubiese incurrido en responsabilidad penal, por lo que no fue procesado.

Los hechos llegaron este martes a la Plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense en forma de audiencia preliminar. Sin embargo, la ausencia del único acusado, Andrés Estiven C.P., impidió que las partes pudieran intentar un acuerdo, ya que, aunque llegasen a un pacto, este no se podría materializar sin la presencia del encausado.

Por ello, la jueza decretó nueva fecha para la celebración del juicio. La Fiscalía atribuye al acusado un delito de robo con intimidación y solicita que sea condenado a 21 meses de prisión con la correspondiente inhabilitación del derecho al sufragio pasivo durante ese periodo.

Además, el Ministerio Público reclama que indemnice a la víctima con 885 euros por el teléfono móvil y 199 por el reloj.