Así son las dos obras de Ourense galardonadas en los Premios Gran de Area de Arquitectura 2025

El Colegio de Arquitectos de Galicia reconoce la restauración de la fachada oeste de la Catedral de Ourense y la rehabilitación y ampliación de un edificio en la Calle Progreso en sus Premios Gran Area

El Colegio de Arquitectos de Galicia celebró una edición más de los Premios Gran Area. Estos son unos reconocimientos que ponen en valor la labor conjunta que interviene en el proceso de gestación y construcción de una obra de arquitectura de calidad desenvuelta en las demarcaciones de Ourense, Pontevedra y Vigo.

Se premiaron doce obras de construcción, restauración o ampliación donde se encuentran dos ourensanas. El contraste entre arquitectura moderna y los monumentos históricos de la ciudad se refleja en estos premios. El primero reconocido es la restauración de la fachada oeste de la Catedral de Ourense a cargo de María Sonia López Calvo y Manuel Seone Feijóo.

También se reconoce la rehabilitación y ampliación de edificio de viviendas en C/Progreso 57,59, realizada por el arquitecto Manuel Jorreto Díaz.