Los Suaves, distinguidos el Premio Honorífico de los XIII Premios Martín Códax de la Música

El Premio Honorífico Martín Códax de Música se ha consolidado como uno de los reconocimientos más destacados del panorama musical gallego. Su elección se realiza en la asamblea general de Músicas ao Vivo, decidida por los miembros de la asociación. En ediciones recientes, se han distinguido figuras clave como Leilía en 2025, Emilio Cao en 2024 y Luz Casal en 2023.

En esta ocasión, el premio recae en Los Suaves, una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock estatal y un símbolo musical profundamente ligado a Galicia . Formado en Ourense a finales de los setenta en torno a la figura de Yosi Domínguez , el grupo ha construido a lo largo de más de tres décadas una trayectoria única marcada por la honestidad, la poesía urbana y una identidad propia que ha conquistado a generaciones enteras.

Galicia como bandera

Los Suaves siempre han llevado Galicia como su bandera. Desde sus inicios, la banda ha reivindicado con orgullo sus raíces ourenses y gallegas, convirtiéndose en un referente cultural y emocional para miles de seguidores dentro y fuera del país. Su música, sus letras (muchas de ellas relacionadas con Galicia y sus costumbres: Santa Compaña , El Afilador , Riazor Blues ) y su compromiso con la tierra han contribuido a proyectar una imagen auténtica y potente de la cultura gallega en el panorama musical. Tanto es así que hoy en día, en las fiestas gallegas, le ponen el broche de oro cantando la famosa Dolores se llamaba Lola.

Registros históricos como Malas noticias , Santa Compaña , Víspera de Todos los Santos, San Francisco Express o El Jardín de las delicias ya forman parte de la memoria colectiva del rock gallego y del rock hecho en Galicia para el mundo.

Con este Premio Honorífico, los Premios de Música Martín Códax quieren reconocer no solo la dimensión artística de Los Suaves, sino también su impacto cultural, social y emocional en la historia reciente de la música gallega .

Los Premios de Música Martín Códax, organizados por Músicas ao Vivo, continúan su labor de destacar y realzar la calidad artística del sector musical gallego, consolidándose como uno de los grandes eventos culturales anuales de Galicia.

La gala de esta edición se celebrará el 27 de mayo en el Pazo da Cultura de Pontevedra, en una velada dedicada al talento musical gallego en todas sus expresiones artísticas.